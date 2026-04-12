Igralec Andy Garcia dopolnil 70 let

Kot Andres Arturo Garcia Menendez se je rodil 12. aprila 1956 v Havani na Kubi, učiteljici angleščine Amelie Menendez in odvetniku ter pridelovalcu avokada Reneju Garcii Nunezu . Ko je leta 1961 na Kubi spodletela ameriška invazija v Prašičjem zalivu, se je družina odselila v Miami v ZDA, kjer je kasneje tudi ustanovila podjetje za izdelavo parfumov. To je sčasoma doseglo vrednost več kot milijon ameriških dolarjev. Kot dijak je sprva sanjal o profesionalni karieri v baseballu, a so mu to preprečile težave z zdravjem, zato se je posvetil igranju, je zapisano na mednarodni filmski podatkovni bazi Imdb.

Pri 70. letih Garcia po mnenju številnih filmskih poznavalcev predstavlja nekaj, kar je v sodobnem filmu vse redkejše: igralca, katerega moč se je s časom še okrepila, čigar samozavest ne potrebuje več potrditve in čigar prisotnost se zdi zaslužena in ne uprizorjena. Njegove zapuščine pa ne opredeljuje zgolj ena vloga ali eno obdobje, temveč doslednost, ki se kaže v desetletjih, ko je vsebino postavil pred spektakel in lik pred kaos.

Garcia je po maturi študij igralstva obiskoval na Floridski mednarodni univerzi (Florida International University) in se zelo kmalu odpravil v Hollywood. Prvi igralski preboj je doživel z vlogo člana tolpe v prvi epizodi priljubljene televizijske serije Hill Street Blues (1981). Kasneje je sledilo sodelovanje z največjimi režiserskimi imeni. Garcia se je kasneje tudi sam podal na pot režiserja, zašel pa je tudi v producentske in glasbene vode.

Eden od igralčevih pomembnejših projektov je bilo sodelovanje s Francisom Fordom Coppolo pri tretjem delu trilogije Boter iz leta 1990. Za vlogo v filmu je bil kot prvi Kubanec nominiran za oskarja. Ta vloga mu je prinesla še druge nominacije.