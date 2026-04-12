Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Igralec Andy Garcia dopolnil 70 let

Los Angeles, 12. 04. 2026 13.29 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
K.Z. STA
Andy Garcia

Andy Garcia, eden najbolj zasebnih hollywoodskih zvezdnikov, ki je ustvaril ikonične igralske vloge in hkrati ostal zvest svojim igralskim koreninam in osebnim projektom, se je rodil na današnji dan pred sedmimi desetletji.

Kot Andres Arturo Garcia Menendez se je rodil 12. aprila 1956 v Havani na Kubi, učiteljici angleščine Amelie Menendez in odvetniku ter pridelovalcu avokada Reneju Garcii Nunezu. Ko je leta 1961 na Kubi spodletela ameriška invazija v Prašičjem zalivu, se je družina odselila v Miami v ZDA, kjer je kasneje tudi ustanovila podjetje za izdelavo parfumov. To je sčasoma doseglo vrednost več kot milijon ameriških dolarjev. Kot dijak je sprva sanjal o profesionalni karieri v baseballu, a so mu to preprečile težave z zdravjem, zato se je posvetil igranju, je zapisano na mednarodni filmski podatkovni bazi Imdb.

FOTO: Profimedia

Pri 70. letih Garcia po mnenju številnih filmskih poznavalcev predstavlja nekaj, kar je v sodobnem filmu vse redkejše: igralca, katerega moč se je s časom še okrepila, čigar samozavest ne potrebuje več potrditve in čigar prisotnost se zdi zaslužena in ne uprizorjena. Njegove zapuščine pa ne opredeljuje zgolj ena vloga ali eno obdobje, temveč doslednost, ki se kaže v desetletjih, ko je vsebino postavil pred spektakel in lik pred kaos.

Garcia je po maturi študij igralstva obiskoval na Floridski mednarodni univerzi (Florida International University) in se zelo kmalu odpravil v Hollywood. Prvi igralski preboj je doživel z vlogo člana tolpe v prvi epizodi priljubljene televizijske serije Hill Street Blues (1981). Kasneje je sledilo sodelovanje z največjimi režiserskimi imeni. Garcia se je kasneje tudi sam podal na pot režiserja, zašel pa je tudi v producentske in glasbene vode.

Eden od igralčevih pomembnejših projektov je bilo sodelovanje s Francisom Fordom Coppolo pri tretjem delu trilogije Boter iz leta 1990. Za vlogo v filmu je bil kot prvi Kubanec nominiran za oskarja. Ta vloga mu je prinesla še druge nominacije.

FOTO: Profimedia

Leta 1991 je ustanovil svoje producentsko podjetje, CineSon Productions. Pod njegovim okriljem je dve leti kasneje na kinematografsko platno prišel njegov režijski prvenec, celovečerni koncertni dokumentarec o enem od izumiteljev mamba, basistu Israelu Lopezu Cachau z naslovom Cachao ... Como Su Ritmo No Hay Dos.

Igral je tudi v akcijskih filmih Oceanovih 11, 12 in 13, ter v filmskih uspešnicah, kot so med drugim Ko moški ljubi žensko, Nedotakljivi, Črni dež, Policaj pod nadzorom, Night Falls on Manhattan, Desperate Measures. Zaigral je tudi v več neodvisnih filmih, kot so The Lazarus Child, Modigliani, Neizrečeno in Mož z Elizejskih poljan, slednja je tudi produciral.

Leta 2000 je bil nominiran za emmyja in zlati globus za vlogo legendarnega kubanskega trobentaču v filmu Za ljubezen do dežele: Zgodba o Arturju Sandovalu, kjer je prišla do izraza njegova ljubezen do kulture rodne Kube.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Čudovita zima
12. 04. 2026 14.27
Garcia v filmu Modigliani s pesmijo Liberta je super.
Odgovori
0 0
bibaleze
