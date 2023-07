Igralec Anthony Michael Hall pri 55 letih prvič oče

Igralec Anthony Michael Hall se je pred mesecem na skrivaj razveselil prvega otroka. 55-letnik in njegova žena Lucia Oskerova sta 1. junija postala prvič starša, sina pa sta poimenovala Michael Anthony Hall II. Zvezdnik je veselo novico potrdil za revijo People, v izjavi pa je dejal, da je bil prvi mesec starševstva 'precej divji'.

icon-expand Anthony Michael Hall in žena Lucia Oskerova sta se razveselila prvega otroka. FOTO: Profimedia

"Vse, kar ti kdaj povedo o tem času, je res. Ne spiš prav veliko," je pripovedoval igralec, ki je sina označil za velikega fanta in se pošalil, da ima dojenček velik apetiti. Pojasnil je, da ga v vmesnem času, ko ga mati ne doji, on nahrani s stekleničko mleka. Zvezdnik je razkril, da je že od mladih let vedel, da si želi imeti družino šele pozneje v življenju. "Ne bi mogel biti srečnejši. Pri 55 letih sem popolnoma predan in se veselim. Z ženo sva popolnoma predana starševstvu." Par je veselo novico, da bosta zibala, potrdil februarja, ko je bila manekenka že šest mesecev in pol noseča."Z ženo Lucio s ponosom sporočava, da sva na letošnje valentinovo blagoslovljena in srečna, saj bova poleti dobila prvega skupnega otroka," je na družbenem omrežju Instagram zapisal igralec.

