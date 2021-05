Igralec Armie Hammer zaljubljen v ustno higieničarko Liso Perejma

Zvezdnik Armie Hammer se je ob obtožbah umaknil na Kajmanske otoke, kjer živi tudi njegova nekdanja žena z njunima otrokoma, 6-letno Harperin 4-letnim Fordom. Tudi Hammer je takrat dejal, da je razlog za njegovo vrnitev na Kajmanske otoke, kjer je odraščal tudi sam, to, da bo bližje svojima otrokoma. A vse kaže, da je našel še razlog več, da mu je na novi lokaciji tako lepo. To je Lisa Perejma, domačinka, ki je zaposlena kot ustna higieničarka.