Igralec Austin Butler spoznal 10-mesečno dojenčico igralke Ashley Tisdale

Igralca Ashley Tisdale in Austin Butler sta prijatelja iz najstniških let. Spoznala sta se na snemanju filma Sharpayina pustolovščina leta 2011, ko sta bila stara 15 let, njuno prijateljstvo pa se je v letih le še krepilo. Prav zato je bil dogodek, ko je Butler končno spoznal zvezdničino 10-mesečno hčerko Jupiter Iris, za oba tako poseben, saj se prijatelja že dve leti in pol nista srečala v živo.

Igralec Austin Butler je sedaj tudi v živo spoznal prijateljičini 10-mesečno hči, Jupiter Iris. Ashley Tisdale je srečanje obeležila tudi z objavo na družbenem omrežju Instagram, kjer je delila nekaj fotografij 30-letnega Butlerja s svojo hčerko. Zvezdnika sta ostala ves čas pandemije virtualno povezana in si redno telefonirala, Butler pa je prek videoklica dojenčico spoznal drugi dan po njenem rojstvu. icon-expand Austin Butler s hčerko Ashley Tisdale FOTO: Instagram "Ni me v živo videl noseče, saj je preteklo že več kot dve leti in pol, odkar je bil nazadnje doma, a me je ves čas klical in sva se videla prek videoklica, zato sem se počutila, kot da je ves čas ob meni," je zapisala 36-letna igralka, ki ima Jupiter z možem, Christoperjem Frenchem. "Prek videoklica je poklical celo Jupiter naslednje jutro, po tem, ko je bila rojena. Je eden mojih najboljših prijateljev, zato je res nekaj posebnega, ko ga vidim z Juju," je še zapisala. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Zvezdnika sta se po dolgem času znova srečala pred dnevi, ko je Ashley delila njune skupne fotografije s pripisom: "Ko svojega najboljšega prijatelja nisi videl že dve leti in pol, se ga zares močno držiš in ga nočeš izpustiti." icon-expand Ashley Tisdale in Austin Butler FOTO: Instagram Butler pa ni prvi zvezdnik, ki je postal prijatelj male Jupiter. Dojenčica je že spoznala mamičino prijateljico in soigralko franšize High School Musical, Vanesso Hudgens, ko je dopolnila šele dva meseca. Kot sta po srečanju na družbenem omrežju zapisali obe zvezdnici, pa je deklica takoj začutila posebno vez z igralko, saj je v njeno naročje želela kar sama. "Jupiter je dobesedno v prvi minuti, ko je spoznala Ness, razprla roke v znak, naj jo vzame v naročje. To je ogrelo moje srce," je zapisala Tisdale ob fotografiji prijateljice z njeno novorojenko. 33-letna Hudgensova je v svoji objavi o srečanju zapisala: "Spoznala sem tega angelčka."