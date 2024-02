Igralec Austin North aretiran, ker naj bi napadel bolnišnično osebje na urgenci

Austin North , mladi igralec, ki je znan po vlogah v serijah Outer Banks in Nisem jaz , je bil domnevno aretiran zaradi napada na urgenci v Las Vegasu. 27-letnik naj bi v prostorih bolnišnice ponorel in napadel osebje, zato so ga pridržali in na pomoč poklicali policijo, ki ga je obtožila napada.

TMZ poroča, da je bil North priklenjen na voziček, dokler niso prispeli policisti. Ti so mu prebrali njegove pravice, nato pa so ga aretirali zaradi napada. Zvezdnik naj bi že plačal varščino in bil izpuščen iz pripora.

Kot je policiji povedal laboratorijski delavec, so se branili tako, da so 27-letnika s pladnjem, ki je ležal na bližnji mizi, udarili po glavi. Preden so ga pridržali varnostniki, je Northu uspelo poškodovati še eno osebo.

Policisti so pobrali izjave žrtev napada, med katerimi je bilo več zdravstvenih delavcev, ki so vsi zatrdili, da jih je igralec napadel brez razloga. North naj bi med domnevnim napadom udaril medicinsko sestro v glavo, laboratorijskega delavca potisnil v mizo in drugo medicinsko sestro udaril v obraz.

Igralec se je na dogodek že odzval in v Instagramovi zgodbi zapisal, da se dogajanja ne spominja: "Razburjen sem zaradi dogodkov, ki so se pred kratkim zgodili v Las Vegasu. Prijatelj me je peljal v bolnišnico, ker sem mislil, da doživljam srčni zastoj. Naredili so več testiranj, med drugim so mi pregledali kri, v kateri ni bilo sledu drog ali alkohola. Doživljal sem hud panični napad in se zelo slabo spominjam dogajanja tistega dne v bolnišnici. Bolnišnično osebje zelo spoštujem."

Igralec je dodal, da se je več let boril z anksioznostjo in da je bil to najhujši panični napad, kar jih je kdaj doživel, dodal pa je še, da se bo v prihodnje potrudil, da bo o tej temi več povedanega in bodo imeli več upanja tisti, ki se spopadajo s paničnimi napadi.

North je v Las Vegas odpotoval, da bi si ogledal Super Bowl, njegov teden pa je bil zelo zapolnjen z dogajanjem, je pred dnevi delil s svojimi sledilci.