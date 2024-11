Igralec Barry Keoghan ne želi pomilovanja zaradi težkega otroštva

Zvezdnik je po materini smrti, katere vzrok je bil prekomerni odmerek mamil, živel v rejništvu, o tistih letih pa je dejal: "Če ne bi imel tako trde kože in moči, sedaj ne bi sedel tukaj. Seveda me bo otroštvo vedno zaznamovalo tudi kot očeta, saj nisem imel nobenega vzorca, po katerem bi se lahko zgledoval. Ljudje to dojemajo kot lenobo in govorijo, da to ni izgovor, da sem odsoten oče, a jaz nisem odsoten oče, nekateri pa moj odnos s sinom izrabljajo kot orožje proti meni. Ne razumejo, da z mojo slavo in pozornostjo javnosti manj objavljam o svojem otroku, saj ga ne želim izpostavljati."

Dodal je, da ljudje takoj opazijo manj objav s sinom in ga označujejo za odsotnega in slabega očeta, uporabljajo pa tudi žaljive izraze, ki jih ni želel ponoviti, ker ga jezijo."Bil sem odsoten iz družbenih medijev, saj med pripravami na novo vlogo ne uporabljam interneta, ko pa imam nekaj časa, pa sem, tako kot vsi, radovedno bitje, in želim vedeti, kaj ljudje na družbenih omrežjih pišejo, še posebej, če je to zmerjanje in napad name kot očeta," je priznal in dodal, da sam sicer skuša le preživeti, dobro delati in zagotoviti varno okolje za svojega otroka.

Težko otroštvo

Zvezdnik je spregovoril tudi o svojem otroštvu, mater pa je opisal kot čudovito žensko s temnimi lasmi, ki pa se je ujela v kremplje odvisnosti od drog. Ona pa ni bila edina, težave z drogami sta imela tudi njegov oče in stric, ki je prav tako umrl zaradi prevelikega odmerka.