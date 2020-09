Igralec Bill Murray praznuje 70 let

Bill Murray, s pravim imenom William James Murray, se je rodil v Illinoisu v številčno družino, v kateri je med njegovimi sorojenci prav tako nekaj igralcev. Kariero je začel leta 1975 v radijski oddaji National Lampoon Radio Hour, v kateri sta sodelovala tudi komika John Belushiin Dan Aykroyd.Po treh letih gostovanja v oddaji Saturday Night Livese je preselil k filmu, kjer je sprva igral glasne, sarkastične, nesramne in grobe, kasneje pa pogosto depresivne like. Najprej je nanizal nekaj komercialnih uspešnic, med drugim je leta 1984 nastopil vIzganjalcih duhovrežiserja Ivana Reitmana, enem najbolj gledanih filmov desetletja.