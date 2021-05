Igralec Billy Porter: HIV pozitiven sem že 14 let

Billy Porter , ameriški igralec, pevec in stilska ikona, je razkril, da je že 14 let HIV pozitiven. O svoji diagnozi, za katero je izvedel leta 2007, je spregovoril za The Hollywood Reporter. V tistem letu, ki je bilo zanj najhujše v življenju, je izvedel, da boleha tudi za sladkorno boleznijo tipa 2. Kasneje, mesec dni po tem udarcu, ga je prizadel tudi osebni bankrot, v juniju pa še soočenje s kruto resnico, da je HIV pozitiven.

To boleče dejstvo je zase uspel zadržati kar 14 let, za bolezen pa ni izvedela niti njegova mati. Skrbelo ga je, da ga bo resnica oropala uspešne kariere: "Trudil sem se obdržati svoje življenje in kariero. To bi bila pot do še večje diskriminacije v že tako neizprosnem poklicu."

V času pandemije je zaradi počasnejšega ritma življenja dobil novo perspektivo:"Vedel sem, da moram iti naprej. Covid-19 je ustvaril neko varno okolje, v katerem sem predahnil in pogledal na vse travme, ki so se zgodile v mojem življenju. Sedaj obiskujem terapijo. Začel sem pri 25 letih, sedaj sem se znova zatekel k njej, s terapijo se je pričel moj proces zdravljenja."

Tudi v televizijski seriji Pose igra lik Pray Tell, ki je HIV pozitiven: "To je priložnost, da skozi lik povem vse, kar sem hotel povedati tudi sam. Vesel sem tudi tega, da so me ljudje začeli resno jemati tudi kot igralca."Dodal je še, da je njegovo zdravstveno stanje stabilno in da je zaradi rednih pregledov seznanjen s tem, kaj se dogaja v njegovem telesu: "Verjetno bom prej umrl zaradi česa drugega, kot pa zaradi diagnoze, ki sem jo tako dolgo skrival."