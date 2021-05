Igralec Blair Underwood se ločuje po 27 letih zakona

Underwood, ki se je med drugim pojavil tudi v seriji Seks v mestu, se ločuje po skoraj treh desetletjih. Nekdanja zakonca sta v skupni izjavi, ki sta jo objavila na omrežju Instagram, o razvezi obvestila javnost in dodala, da ostajata prijatelja.

Blair UnderwoodinDesiree DaCosta sta bila poročena kar 27 let. Sedaj sta se odločila, da se bosta ločila, kar sta javnosti sporočila v skupni izjavi, ki sta jo podala na omrežju Instagram. Zvezdnik, ki je v seriji Seks v mestuposteljo grel Mirandi, je objavil daljši zapis, kjer je pojasnil:''Po daljšem razmisleku sva prišla do zaključka, da končujeva najin zakon, v katerega sva stopila pred 27 leti ... Bilo je resnično krasno popotovanje.''

icon-expand Blair Underwood in nekdanja soproga Desiree DaCosta. FOTO: Profimedia

Nekaj lepih besed sta v sporočilu, pod katerim sta podpisana oba, namenila njunim trem otrokom. V zakonu sta se jima rodila sinova Paris, ki sedaj šteje 24 let, ter Blake, ki je star 19 let, par pa ima tudi 22-letno hči Brielle.

''Najin največji dosežek so najini trije otroci ... Vedno sva skrbela za njih in jih postavljala na prvo mesto, tako bova tudi nadaljevala. Ostajava najboljša prijatelja in starša, drug do drugega pa čutiva obilo spoštovanja ob tem, ko se ločeno podajava v nova poglavja najinih življenj,''sta še dodala. Na koncu sta se že vnaprej zahvalila za podporo, ki sta je bila deležna skozi leta in ponižno zaprosila za zasebnost in razumevanje v časih, ki prinašajo spremembe.

icon-expand Blair Underwood in igralka Cynthia Nixon med snemanjem prizora iz serije Seks v mestu. FOTO: Profimedia

56-letni Underwood je v preteklosti že priznal, da je bila prav žena tista, ki ga je spodbudila k temu, da sprejme ikonično vlogo Dr. Roberta Leedsa v seriji Seks v mestu:''Ko je ponudba prišla, sem jo omenil soprogi in ona je nemudoma dejala, da jo moram nujno sprejeti, brez omahovanja,'' je pojasnil in dodal, da ji bo za to večno hvaležen.