Igralec bo neznancu daroval ledvico: Zelo se veselim tega

Los Angeles, 03. 11. 2025 12.40 | Posodobljeno pred 9 minutami

Jesse Eisenberg bo decembra neznancu daroval ledvico. Igralec, ki redno daruje kri, je v nedavnem intervjuju pojasnil, zakaj se je po letih premišljevanja končno odločil za tako nesebično dejanje, in dodal, da upa, da se bo tako odločalo vedno več ljudi.

Jesse Eisenberg bo neznancu daroval ledvico
Jesse Eisenberg bo neznancu daroval ledvico FOTO: AP

Igralec Jesse Eisenberg je razkril, da bo čez nekaj tednov storil veliko nesebično dejanje. Hollywoodski zvezdnik bo namreč svojo ledvico daroval neznancu. Na vprašanje, zakaj se je za to odločil, je odgovoril: "Ne vem, zakaj. 'Pičila' me je virusna okužba krvodajalstva. Sredi decembra bom altruistično daroval. Zelo sem navdušen, da bom to storil."

"V bistvu je brez tveganja in tako potrebno. Mislim, da bodo ljudje spoznali, da je to samoumevno, če imajo čas in voljo," je še povedal v intervjuju za portal Today. Pojasnil je, da je idejo dobil pred približno desetimi leti, vendar je šele pred kratkim postopek tudi uradno začel.

Igralec je v intervjuju povedal tudi, da že nekaj mesecev redno daruje kri.

Jesse Eisenberg ledvica darovanje
Pevki plačujejo za fotografije umazanih nogavic

