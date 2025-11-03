Igralec bo neznancu daroval ledvico: Zelo se veselim tega

Igralec Jesse Eisenberg je razkril, da bo čez nekaj tednov storil veliko nesebično dejanje. Hollywoodski zvezdnik bo namreč svojo ledvico daroval neznancu. Na vprašanje, zakaj se je za to odločil, je odgovoril: "Ne vem, zakaj. 'Pičila' me je virusna okužba krvodajalstva. Sredi decembra bom altruistično daroval. Zelo sem navdušen, da bom to storil."

"V bistvu je brez tveganja in tako potrebno. Mislim, da bodo ljudje spoznali, da je to samoumevno, če imajo čas in voljo," je še povedal v intervjuju za portal Today. Pojasnil je, da je idejo dobil pred približno desetimi leti, vendar je šele pred kratkim postopek tudi uradno začel.

Igralec je v intervjuju povedal tudi, da že nekaj mesecev redno daruje kri.