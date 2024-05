Igralec Chris Hemsworth z ženo in dvojčkoma na rdeči preprogi

Igralec Chris Hemsworth je na premiero svojega novega filma Furiosa: A Mad Max Saga povabil družino, na rdečo preprogo pa je stopil v družbi žene Else Pataky in 10-letnih dvojčkov Sashe in Tristana. Čeprav zvezdnik na družbenih omrežjih objavlja družinske fotografije, z ženo le redko stopita pred objektive na podobnih dogodkih v družbi otrok.

Chris Hemsworth in njegova žena Elsa Pataky sta na rdečo preprogo na avstralski premieri njegovega novega filma stopila skupaj z njunima 10-letnima dvojčkoma Sasho in Tristanom. Da je bil to družinski večer, je bilo jasno, ko sta se jim pridružila še igralčeva starša, vsi skupaj pa so pozirali pred fotografskimi objektivi.

Chris Hemsworth z družino na premieri novega filma. FOTO: Profimedia icon-expand

40-letni zvezdnik Marvelove franšize Thor je za to priložnost oblekel sivo karirasto moško obleko, pod katero je nosil črno svileno srajco. 47-letna mati dvojčkov pa je pozornost pritegnila v dolgi črni čipkasti obleki z naramnicami in globokim razporkom na desni nogi. Dvojčka sta nosila črni obleki, ki sta ju kombinirala s supergami.

Zakonca sta se poročila decembra 2010 na majhnem indonezijskem otoku, zvezdnik pa je v intervjuju za Elle leta 2015 dejal, da je takoj, ko je spoznal Pataky, vedel, da je ona tista prava. "Nad mano se ni prižgala žarnica. Ko sva se spoznala, je vse skupaj pač imelo smisel," je povedal. "Je zabavna, odprta, ima smisel za humor in je strastna do življenja, kar je lepo preizkusiti in tako živeti," je opisal ženo.