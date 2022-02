Igralec Cillian Murphy pogreša pokojno soigralko Helen McCrory iz Birminghamskih tolp

"Nekako smo se prebijali skozi celotno zadevo. Bila naša draga prijateljica in srce te serije, zato je bilo na snemanju brez nje zelo čudno. Težko je razumeti, da bi bila to brez covida popolnoma drugačna različica serije, v kateri bi nastopila tudi Helen," je povedal Murphy in se navezal tudi na igralkino bolezen: "Svojo zasebnost je skrbno skrivala in bila je tako neverjetno pogumna. Vsem je bila v navdih. Ljudje razmetavajo s tem stavkom, a zanjo to vsekakor drži."

"Njene vrednote in način, kako se je sporazumevala s svojimi otroki in Damianom, so bili res neverjetni. Za vse je skrbela. Bila je zares zabavna in kul. V sebi je nosila toploto. Zares ji je bilo mar za ljudi. Še zmeraj ne morem verjeti, da je ni več. To nima smisla. Še nikoli nisem nikogar izgubil na takšen način – nekoga, ki bi bil mlad in bi bil moj prijatelj. Bil sem zelo zmeden. Bila je res neverjetna. Naravnost čudovita je bila," je še povedal o pokojni igralki.