Igralec Danny Masterson aretiran zaradi obtožb o posilstvih

Njegov odvetnik Tom Mesereau je izjavil, da je prepričan glede igralčeve nedolžnosti: ''Samozavestni smo glede tega, da bo oproščen, ko bomo na sodišču predstavili vse dokaze in ko bodo priče dobile priložnost za pričanje." Igralec bi naj bil po prejetju v popolnem stanju šoka, prav tako pa je aretacija močno presenetila njegovo ženo, igralko Bijou Phillips , s katero je poročen devet let.

Danny Masterson je javnosti najbolj znan po svoji vlogi v seriji Oh, ta sedemdeseta, ki so jo predvajali med leti 1998 in 2006. Igralec se je pojavljal v vlogi Stevena Hyda ob preostalih zvezdnikih kot so Mila Kunis, Ashton Kutcher, Laura Prepon in ostali.