Igralec Danny Masterson krivde za posilstva ne priznava

Zvezdnik serije Oh, ta sedemdeseta, ki je bil lani aretiran zaradi posilstva treh žensk, krivde ne priznava. Njegov odvetnik je za ameriške medije povedal, da se veseli trenutka, ko se bodo na sodišču pojavile tudi ostale priče in se bodo razkrili vsi dokazi, v prid igralčeve nedolžnosti. Zaradi zločinov mu grozi kar 45-letna zaporna kazen.

Danny Masterson, ki ga v bližnji prihodnosti čaka nadaljevanje sojenja, se je izrekel za nedolžnega. Obtožen je posilstva treh žensk, nasilna dejanja pa naj bi se zgodila pred skoraj dvema desetletjema. Igralec, ki se je javnosti predstavil v priljubljeni televizijski seriji Oh, ta sedemdeseta, je bil aretiran junija lani. Obtožnica ga bremeni treh posilstev, ki so se zgodila med letoma 2001 in 2003, so poleti sporočili iz pisarne losangeleškega okrožnega tožilca.

Masterson naj bi bil kriv posilstva 23-letne ženske, incident naj bi se zgodil pozimi leta 2001. Prav tako naj bi posilil tudi 28-letnico, kar naj bi se zgodilo aprila 2003. Prav tako pa naj bi posilil še eno žensko, staro 23 let, to pa naj bi storil med jesenjo in zimo 2003. Vsi dogodki naj bi se zgodili na njegovem domu v četrti Hollywood Hills.

Njegov odvetnik Tom Mesereau je povedal, da je Masterson nedolžen: ''Prepričani smo, da bo kmalu oproščen, ko bodo na dan prišli vsi dokazi in ko bodo imele priložnost na sodišču pričati tudi vse priče.''Mesereau je v izjavi za ameriške medije povedal tudi, da sta Danny in žena v popolnem šoku, da se se naenkrat pojavile te obtožbe, stare skoraj 20 let. ''Ljudje, ki gospoda Mastersona poznajo, vedo, da so te trditve zagotovo neresnične,''je dodal. Varščina za igralca je znašala 2,8 milijona evrov, poravnal jo je sam, na sodišču pa se bo znova pojavil 24. marca. Če se bo izkazal za krivega pa mu grozi kar 45 let zaporne kazni.