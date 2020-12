Igralec Danny Trejo pomagal nahraniti več kot 800 losangeleških družin

Zvezdnik, najbolj znan po vlogi tajnega agenta v filmu Mačeta, je odločen, da skupnosti z lepo gesto povrne za vso pomoč, ki jo je potreboval v boju z odvisnostjo od alkohola in drog. V predprazničnem času je sklenil sodelovati pri projektu, ki družinam zdravstvenih delavcev deli tople obroke, v akcijo pa je aktivno vključena tudi njegova restavracija, znana po takosih.

Danny Trejo je predpraznični čas preživel v duhu dobrodelnosti in pomagal pri razdeljevanju toplih obrokov. 76-letnik je združil moči z organizacijo Everest Foundation in v vzhodnem Los Angelesu tako pomagal nahraniti več kot 800 družin zdravstvenih delavcev, ki so trenutno zaposleni v prvih bojnih vrstah.

icon-expand Danny Trejo se je odločil za nesebično pomoč. FOTO: Profimedia

Del donacij, ki so prihajale z vseh strani, je predstavljal tudi igralčev doprinos k akciji, saj je sam dodal precejšen del hrane iz svoje restavracije Trejo's Tacos. "To leto je bilo za vse izjemno težavno, še posebej za tiste, ki smo zaposleni v storitveni in gostinski dejavnosti. Vse donacije so pomagale najranljivejšim, hkrati pa so dopuščale, da ohranimo odprta vrata restavracij. Zelo smo hvaležni za priložnost, da lahko nadaljujemo s služenjem skupnosti,"so na družbenem omrežju zapisali vodilni pri restavraciji, ki je v igralčevem lastništvu.

Zvezdniku pa se je zahvalil tudi dr. Michael Everest, ustanovitelj dobrodelne organizacije, ki je organizirala obširno akcijo: "Hvaležni smo, da lahko sodelujemo z igralčevim podjetjem ter pri tem vsaj nekaj vrnemo skupnosti in pred prazniki omogočimo drobec veselja vsem, ki se za skupnost tudi žrtvujejo."

icon-expand Danny Trejo FOTO: Profimedia

Trejo, ki ima za seboj težavno preteklost, je glede svoje zgodbe z javnostjo popolnoma odkrit. Njegova pomoč sočloveku izvira iz težkih trenutkov, ki jih je kot nekdanji zapornik doživel tudi sam. Leta se je namreč boril tudi z odvisnostjo od drog in alkohola, ta odvisnost je vplivala na to, da ga je policija kot najstnika večkrat aretirala. Med prestajanjem zaporne kazni v ameriškem zaporu San Quentin je začel trenirati boks in na koncu postal profesionalni boksar, kasneje pa se je preizkusil kot igralec v hollywoodskih filmih. Svoje življenje je po nekaj letih spravil na pravo pot, sedaj, po 52 letih treznosti, pa čuti dolžnost, da skupnosti vrne vse to, kar je zanj storila, ko je pomoč najbolj potreboval.