Igralec Danny Trejo vpleten v pretep: Povsod je bila kri!

Igralec Danny Trejo si letošnjega ameriškega dneva neodvisnosti, ki ga praznujejo 4. julija, ne bo zapomnil kot nekaj najboljšega, kar se mu je zgodilo. Zvezdnik filmov Mačeta, Od mraka do zore in Desperado se je udeležil parade v Los Angelesu, kjer je bil tudi častni gost. Ko se je peljal v kabrioletu in se smejal množici, pa je vanj priletel balon, napolnjen z vodo, kar je 80-letnika tako razburilo, da je skočil iz avta in sprožil pretep.

Hollywoodski igralec Danny Trejo, ki je v filmskem svetu znan tudi pod vzdevkom Mačeta, tega ni dobil le po naslovu filma, v katerem je zaigral. 80-letnik se je pred dnevi v Los Angelesu udeležil parade ob dnevu neodvisnosti, ki ga v ZDA praznujejo 4. julija. Ko pa se je mimo množice peljal v avtomobilu brez strehe, je doživel neprijetno presenečenje, saj je nekdo vrgel vodni balon, kar je igralca močno razjezilo.

Danny Trejo je zaradi vodnega balona sprožil pretep. FOTO: Profimedia icon-expand

Trejo je nato izstopil iz avtomobila in odšel proti ljudem. Video, ki se je pojavil na družbenih omrežjih, prikazuje igralca, kako se približa moškemu v množici in ga začne pretepati. Moški se mu upre in udari nazaj, nato pa igralec pade po tleh.

Zatem je izbruhnil nemir in pretep, med katerim je Trejo zgrabil zložljiv stol in ga vrgel med prisotne. Nekaj ljudi je skušalo razmere umiriti in pretep prekiniti na miren način, poklicali pa so tudi policijo, ki je prispela, ko so se vpleteni že pomirili, zato niso aretirali nikogar.

Zvezdnik si bo praznovanje dneva neodvisnosti zapomnil po pretepu. FOTO: Profimedia icon-expand