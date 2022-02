Igralec Dave Franco o snubitvi žene Alison Brie: Ni vedela, kaj se dogaja

Igralec Dave Franco je pred kratkim razkril, da se njegov načrt snubitve žene Alison Brie ni izšel po njegovih pričakovanjih. 36-letnik je želel Alison presenetiti in ji svojo ljubezen izkazati z obujanjem spominov na pustno zabavo, na kateri sta se spoznala, ona pa je nosila srebrno masko. Franco je masko shranil in z njo pokleknil na eno koleno, njegova zaročenka pa je zmedena vprašala, kaj se dogaja. No, glede na to, da sta poročena, mu je očitno le uspelo.

Dave Franco, mlajši brat Jamesa Franca, je v oddaji The Late Late Show obujal spomine na zaroko s svojo sedanjo ženo, igralko Alison Brie. Igralski par bo kmalu praznoval peto obletnico poroke, zaroka pa se po Francovih besedah ni odvila tako, kot si je zamislil. Na srečo se 39-letnica ni zmenila za to in je na koncu pristala na poroko.

Franco in Bire sta se spoznala leta 2011 na pustni zabavi v New Orleansu. Zabava je trajala ves konec tedna, igralka pa je ob tej priložnosti nosila srebrno masko. "Skušal sem ji jo sneti, a mi ni pustila. To je bila zabavna igra, ki sva se jo igrala," je povedal igralec. Po koncu zabave in vikenda mu je pustila masko s poročilcem, kar pa je Franco shranil in skušal uporabiti pri snubitvi nekaj let pozneje. Za ta korak se je odločil avgusta 2015, ko sta se z igralko odpravila na počitnice v Big Sur v Kaliforniji. Prstana predhodno ni izbral, saj je vedel, da si ga želi Alison izbrati sama, v prodajalni spominkov pa je kupil nadomestnega za devet evrov. "Odpravila sva se v Big Sur, ona je stala na zadnji verandi in opazovala ocean. Ko se je obrnila, sem klečal na enem kolenu, na sebi sem imel tisto masko, v roki pa držal prstan. Ker sva se spoznala pred petimi leti, maske ni prepoznala in ni vedela, kaj se dogaja," je dogajanje opisal Franco.

"Videla me je torej v tisti trapasti maski, v roki pa sem držal cenen prstan. Celotna snubitev se je tako skrčila na stavek 'Kaj se zdaj dogaja?'. Jaz pa sem ji skušal razložiti, da sem hotel biti pozoren, saj sem masko za to priložnost hranil zadnjih pet let," je o ponesrečeni snubitvi javnosti povedal Franco. Zvezdnika sta se marca 2017 poročila na zasebni poročni slovesnosti, igralka pa je pozneje za revijo People spregovorila o prvem letu njunega zakona: "Zaradi poroke sem se počutila tako umirjeno, skoraj svobodnejšo kot prej, ne pa kot bi bila ujeta. Super je, sedaj lahko počneva, kar hočeva. Naprej in navzgor."