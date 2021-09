Igralec David Harbour po izgubi teže: "Redim se rad, a hujšanje je težava"

''To je noro. Preizkušaš vse te različne stvari, proteine in to in ono in potem enostavno prenehaš jesti in izgubiš kilograme,'' je dejal 46-letnik, ki se je hkrati pošalil, da je velik ljubitelj hrane: ''Najljubša stvar na svetu je pridobivanje kilogramov. V tem sem resnično dober!'' Nato pa je priznal, da je resnično težko potem vso to odvečno težo tudi izgubiti.

Razlog, ki tiči za fizično spremembo, se delno skriva tudi v liku Jima Hopperja. Ta je v tretji sezoni serije Stranger Things ostal v zaporu, Harbour pa je zaradi zgodbe moral shujšati, saj bo v četrti sezoni moral prepričati gledalce kot jetnik ruskega gulaga.