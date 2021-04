Igralec Dax Shepard z otrokoma odkrito o zasvojenosti

Dax Shepard in Kristen Bell

Dax, ki svoji hčerki Lincoln in Delto redkokdaj pokaže v javnosti, je dejal, da sta z ženo od prvega dne v družini odkrito govorila o tej temi. "Obe vesta, da gre oči vsak torek in četrtek na sestanek anonimnih alkoholikov,"je začel in se pošalil, da se mu je starejša hčerka Lincoln (9) želela na sestanku celo pridružiti. "Rekel sem ji, da lahko gre na sestanek le, če je alkoholik, ona pa mi je dejala, da bo postala, da bo lahko odšla z mano," je voditeljici podcasta povedal v smehu.

Dax je med okrevanjem septembra lani z oboževalci delil osebni zapis, v katerem je dejal: "Upal sem, da mi tega nikoli ne bo treba napisati, a zdi se mi pomembno, da to delim s svojimi podporniki, ki so z mano že nekaj let. Danes je 11. dan."