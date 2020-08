Igralec Dennis Quaid posvojil mačko z imenom - Dennis Quaid

"Bilo je resnično nenavadno, ampak enostavno se nisem mogel upreti,"je povedal igralec in dodal: "Sem na misiji rešiti vse Dennise Quaide tega sveta!" Igralec je s s sodelavci stopil v kontakt z zavetiščem in jih povprašal, ali je mačka na voljo za posvojitev. Zaposleni v centru, kjer pomagajo zapuščenim živalim, pa klicu ter prošnji kar niso mogli verjeti."Poklicali smo v zavetišče in trajalo je kar nekaj časa, da so našim nameram sploh verjeli,"je povedal Jimmy Jelinek, Quaidov sovoditelj pogovorne oddaje o domačih ljubljenčkih. O klicu je kasneje za lokalni radio spregovorila tudi Danielle Ulmer, vodja posvojitvenega centra: "Vsi smo bili menja, da to ni mogoče in da nas nekdo vleče za nos!"