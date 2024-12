Igralec Denzel Washington dopolnil 70 let

Kot igralec v stranski vlogi je leta 1988 tudi prejel svojo prvo nominacijo za oskarja, in sicer za vlogo južnoafriškega borca za svobodo Steva Bika v drami Krik za svobodo . Dve leti kasneje je oskarja tudi prejel: za stransko vlogo v drami o državljanski vojni Bitka za slavo . Prepoznaven karakterni igralec je oskarja za najboljšega igralca nato prejel za svojo prvo vlogo zlobneža v trilerju Dan za trening in leta 2002 postal šele drugi temnopolti igralec s to nagrado.

V prispevku za ameriško revijo za moške Esquire je nedavno odkrito spregovoril o svojih vzponih in padcih v življenju. V svojem rodnem Mount Vernonu v ameriški zvezni državi New York se je kot najstnik na ulici seznanil s kriminalom in tudi užival mamila, je pa imel dobra vzornika v svojih delavnih, a ločenih starših. Bralcem je tudi razkril, da je pri 60 letih prenehal s prekomernim pitjem alkohola. Sedaj, ko ima 70 let, se trudi skrbeti zase po svojih najboljših močeh in nadaljevati z igranjem.