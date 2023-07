Igralec Dolph Lundgren se je po bitki z rakom poročil

Dolph Lundgren je poročen. Igralec, ki je leta 2015 prejel diagnozo raka, je večno zvestobo obljubil 38 let mlajši osebni trenerki Emmi Krokdal, s katero se je zaročil junija 2020. Poročila sta se na grškem otoku Mikonos v zasebnosti svoje vile, pridružili pa so se jima družinski člani in najožji krog prijateljev, sta sporočila mladoporočenca.

Igralec Dolph Lundgren, ki je najbolj znan po vlogi v filmu Rocky IV, se je pred dnevi poročil. Veselo novico je par potrdil v izjavi za revijo Poeple, kot sta še razkrila, pa sta si večno zvestobo obljubila na grškem otoku Mikonos. 65-letni Lundgren je 27-letno Emmo Krokdal spoznal istega leta, kot je prejel diagnozo raka.

"Odločila sva se, da bova ljubezen okronala s poroko v vili na Mikonosu v krogu družinskih članov in nekaj najbližjih prijateljev," sta povedala v skupni izjavi in dodala: "Zaradi pandemije in dolge poti, polne zdravstvenih izzivov, sva morala načrte za poroko večkrat prestaviti. Začutila sva, da je končno prišel pravi čas za slavljenje ljubezni, življenja in sreče – v deželi Bogov."

Novico sta delila nekaj dni zatem, ko je Emma na družbenem omrežju delila fotografije njunih počitnic, na katerih sta se udeleževala luksuznih večerij, se sončila na jahti in uživala v sončnih zahodih. Da se bosta poročila, je z objavo namignil Lundgren, ki je delil fotografijo para v bazenu, ob kateri je pripisal: "Jutri je ta dan. Mikonos."

Igralec je novico o njuni zaroki prav tako sporočil preko družbenega omrežja leta 2020, takrat pa je objavil fotografijo izbranke z zaročnim prstanom. "Nekaj zelo posebnega se je zgodilo tukaj, na Švedskem," je pripisal. Par se je začel sestajati leta 2015, kmalu zatem, ko so zvezdniku postavili diagnozo raka. 65-letnik je svoje zdravstveno stanje skrbno skrival pred javnostjo, o raku pa je spregovoril šele maja 2023, ko je nastopil v eni izmed epizod oddaje In Depth With Graham Bensinger. "V moji ledvici so odkrili tumor, zato so jo odstranili. Ko so opravili še biopsijo, je izvid pokazal, da gre za raka. Vsakih šest mesecev sem opravil slikanje, nato na leto dni in potem je bilo pet let v redu," je razkril igralec.