Igralec Drake Bell priznal, da je ogrožal mladoletnico

Igralec Drake Bell je bil na sodišču v zvezni državi Ohio obtožen ogrožanja mladoletnice, kar je klasificirano kot kaznivo dejanje, in razpečevanja snovi, nevarne za mladoletnike, kar je klasificirano kot prekršek, poroča eden izmed ameriških medijev.

Odvetnik Ian Friedman, ki zastopa Bella, sicer ni želel komentirati dogajanja, vseeno pa je dejal, da bo vzrok, zakaj si je Bell premislil, znan na ponovnem zaslišanju, ki bo 12. julija. 34-letnik je na prejšnjem zaslišanju, ki je potekalo v začetku meseca, obtožbe zanikal. Te so bile podane na osnovi njegovega domnevno neprimernega odnosa z najstnico.

Tožilec je dejal, da je igralec dekle spoznal na internetu, ko je bilo to še mladoletno. Leta 2017 pa se je mladoletnica udeležila enega izmed njegovih koncertov v Clevelandu. Tiskovni predstavnik tožilčeve pisarne Cuyahoga County, Tyler Sinclair, je v izjavi dejal, da je Bell "dekletu pošiljal neprimerna sporočila na družbenih omrežjih, s tem pa je kršil svojo dolžnost skrbnega ravnanja" in se do mladoletnice neprimerno obnašal.