Igralec Drake Bell prvič spregovoril o spolnem nasilju

Igralec Drake Bell je v okviru dokumentarne serije z naslovom Quiet on Set spregovoril o spolnem nadlegovanju. V seriji je njegova zgodba ena od mnogih, vključenih v intervjuje z nekdanjimi igralci, scenaristi in drugimi člani ekip, serija pa razkriva temno plat nekaterih kultnih otroških oddaj s konca devetdesetih, mnoge od njih pa je produciral Dan Schneider .

Bell je svojo igralsko kariero začel pri petih letih, ko sta se njegova starša ločila. Večinoma je igral v oglasih in manjših televizijskih vlogah, leta 1999 pa je dobi vlogo v Nickelodeonovi oddaji The Amanda Show. Ob začetku snemanja druge sezone serije je Bell spoznal Briana Pecka, ki mu je pomagal pri učenju in ga vabil k sebi na ure igranja.

Čez nekaj časa je Drakov oče izrazil zaskrbljenost nad produkcijo in neprijetne občutke glede Pecka, ki naj bi vedno igral vloge, povezane z njegovim sinom. Pozneje je Peck postal celo Bellov menedžer, kar je igralca oddaljilo od njegovega očeta.

"Z Brianom sva si bila zelo blizu, imela sva veliko skupnih interesov, kar je bilo malce čudno, če zdaj pomislim za nazaj," je povedal 37-letni Bell.

Bella je Brian pogosto spremljal na igralskih avdicijah, ker pa so bile vse oddaljene iz mesta, kjer je Bell živel z mamo, je večkrat prespal pri njem. V eni od teh noči pa se je zgodilo prvo nadlegovanje: "Spal sem na kavču. Ko sem se zbudil, sem ga zagledal in nisem vedel, kaj naj naredim in kako naj se odzovem, bil sem v šoku," je povedal Drake.

V dokumentarni seriji je pripovedoval o pripravah na avdicije in učenju dialogov, kar je vedno potekalo pri Pecku doma. "Bilo je vedno slabše in bil sem ujet, nisem imel izhoda, zlorabe so bile brutalne." Dodal je še, da ne ve, kako je vse skupaj sploh preživel in da mu je žal obdobja, v katerem se mu je zgodilo toliko lepih stvari, med vsemi pa se spominja le dogodkov, povezanih z zlorabo.

Peck je leta 2004 zavrnil obtožbe glede spolnega nadlegovanja, Bellova identiteta pa takrat ni bila razkrita. Peck je v zaporu kot spolni prestopnik pozneje preživel 16 mesecev. V dokumentarni seriji Bell pove tudi, da Schneider ni vedel, da je bil on Peckova žrtev, dokler mu sam tega ni zaupal, producent pa mu je ob tem ponudil vso možno podporo.

Zloraba je na igralca močno vplivala, zaradi nje naj bi začel piti alkohol in se posluževati droge, leta 2021 pa je Bell tudi sam priznal, da je ogrožal mladoletnico, ob tem pa je bil obsojen na dve leti pogojne kazni in družbeno koristno delo.

Nikelodeon se je za People odzval z zapisom: "Zdaj, ko je Drake Bell razkril svojo identiteto kot tožnik leta 2004, smo zgroženi in žalostni, ko smo izvedeli za travmo, ki jo je preživel. Podpiramo in občudujemo moč, ki jo je potreboval, da se je javil."