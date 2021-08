Igralec Edgar Ramirez žaluje: zaradi koronavirusa izgubil tri sorodnike

Edgar Ramirez je spregovoril o koronavirusu in cepivih, ki so danes že veliko bolj dosegljivi, kot so bili sprva. V času svetovne pandemije koronavirusa je zvezdnik izgubil štiri ljudi, med njimi kar tri družinske članke.

44-letnik je svoje sledilce na Instagramu pozval, naj se cepijo, če imajo možnost. "Včasih se mi zdi, da živim v nočni mori iz katere se bom zbudil, a vem, da temu ni tako. Bolj kot je to resnično, je težko. V tem trenutku težko diham," je zapis začel igralec in svoje sledilce pozval, naj si ogledajo intervju z dr. Anthonyjem Faucijem, ki je poudarjal, zakaj bi se morali ljudje cepiti in zakaj bi morali spoštovati dejstvo, da imajo cepivo lahko dostopno.

Zapisal je, da je v manj kot 24 urah izgubil teto Lucy in strica Guillerma zaradi zapletov pri okužbi s koronavirusom. Nekaj ur po njuni smrti pa je izvedel, da je umrl še tetin svak po tem, ko se je več mesecev boril z okužbo novega virusa. Trem smrtim je sledila še smrt njegove babice in njegovega agenta, še piše E! News. "Moje srce ne prenese več vse bolečine. Žalosten sem. Jezen. Obupan. Že tedne in tedne je moja družina v tem vrtiljaku negativnih novic, ki jih je povzročila ta zahrbtna in nasilna bolezen. Ne prenesem več praznine v prsih, ne prenesem več glavobolov, ki se ne končajo. Valovi brezupa bodo uničili mojo dušo."

Povedal je še, da nihče od pokojnih ni bil cepljen, saj v Venezueli cepivo še vedno ni tako dostopno kot v ZDA ali v Evropu. Dodal je, da se mu lomi srce, ko vidi, da se ljudje nočejo cepiti, on pa je izgubil veliko ljudi, ker niso dobili možnosti, da bi se cepili. Svoje sledilce je pozval, naj zaupajo znanosti in naj se cepijo.