Igralec Eric Dane je priznal: Iz serije Talenti v belem so me odpustili

Eric Dane je priznal, da so ga odpustili iz serije Talenti v belem . 51-letni zvezdnik je spregovoril o svojem izstopu iz dolgoletne serije, kjer je v šestih sezonah, od leta 2006 do leta 2012 igral lik dr. Marka Sloana. "Nisem ravno odšel, na neki način so me odpustili," je Eric dejal v epizodi podkasta igralca Daxa Sheparda .

Ko je voditelj opozoril, da se je igralec proti koncu snemanja boril z odvisnostjo od drog in alkohola je Eric dejal: "Res je, da sem se boril z odvisnostjo, a me niso odpustili zaradi tega, čeprav zagotovo ni pomagalo." Meni namreč, da so ga odpustili zaradi finančnih razlogov."Tako kot velika večina igralcev, ki je bila v tej seriji veliko časa, sem tudi jaz postal predrag za to mrežo," je dejal in dodal: "Zavedajo se, da jo bodo ljudje gledali še naprej, ne glede na to, koga bodo imeli v njej. Važno jim je samo, da se ta oddaja snema in predvaja."

Dane je pohvalil tudi ustvarjalko oddaje, Shondo Rhimes, ki naj bi bila odlična oseba. "Ves čas nam je stala ob strani. Ščitila nas je javno, ščitila nas je zasebno ... Rad imam Shondo Rhimes in odpustitli so me kljub njeni pomoči." Dodal je, da mu nikoli niso rekli, da je odpuščen, vendar so mu dejali "ne boš se več vrnil."

Igralec je poudaril, da je bil pred začetkom snemanja tri ali štiri leta trezen, vendar je med stavko Ceha ameriških pisateljev leta 2007 zašel nazaj na stara pota. "Če se ozrem na vseh osem let snemanja, sem bil dlje časa pod vplivom substanc, kakor trezen in tudi zaradi tega so šle stvari navzdol," je zaključil.