Igralec Eric Dane v solzah spregovoril o bolezni: To ni moj konec

Igralec Eric Dane, ki je znan po vlogi v seriji Talenti v belem, je aprila javnosti sporočil, da se bori s progresivno nevrodegenerativno boleznijo ali ALS. 52-letni zvezdnik, ki odtlej o svoji diagnozi ni več govoril, pa bo že kmalu prekinil molk in v oddaji Good Morning America prvič spregovoril o tem, kako se sooča z boleznijo, ki prizadene živčne celice v možganih in hrbtenjači.

OGLAS

Eric Dane, zvezdnik serij Talenti v belem in Evforija, se bori s progresivno nevrodegenerativno boleznijo ALS, ki prizadene živčne celice v možganih in hrbtenjači, zdravila zanjo še niso odkrili. 52-letni igralec je diagnozo javnosti razkril aprila, v prihajajoči oddaji Good Morning America, katere napovednik so objavili pred kratkim, pa je prvič spregovoril o tem, kako se sooča z boleznijo.

Eric Dane FOTO: Profimedia icon-expand

"Vsak dan, ko se zbudim, se nemudoma spomnim, kaj se dogaja," je na robu solz novinarki Diane Sawyer povedal igralec. "To niso sanje. A mislim, da to ni konec moje zgodbe in ne čutim, da je to moj konec," je še pristavil Dane, ki je diagnozo razkril nekaj tednov po tem, ko je njegova dolgoletna žena Rebecca Gayheart preklicala zahtevo za ločitev.