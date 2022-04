Igralec Ezra Miller znova aretiran, v žensko vrgel stol

Igralec je stari znanec policije. Variety je že leta 2020 poročal, da je igralec v nekem baru na Islandiji napadel žensko in jo začel daviti. Njegove težave z jezo pa so javnosti postale znane že pred tem incidentom, ko je kričal na vztrajne oboževalke, ki so ga želele spoznati.

Zanimive informacije pa prihajajo od havajske policije. Ta je presenetila z dejstvom, da so v zadnjem mesecu na oddelku prejeli vsaj deset klicev, ki pričajo o spornih dejanjih hollywoodskega zvezdnika. V stiski je poklical tudi par, ki je vložil zahtevo za prepoved približevanja, potem ko je igralec vdrl v njuno spalnico in jima grozil z besedami: ''Pokopal bom tebe in tvojo lajdrasto ženo.'' V prošnji je par navedel, da je ''krivec slaven in bogat, kar mu omogoča lažji dostop do orožja, pa tudi možnost izkoriščanja sodelavcev za zastraševanje prosilca''. Par se je prepoved približevanja kasneje odločil preklicati, za zdaj pa ni znano, zakaj je bil ukrep preklican.