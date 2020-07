Igralec filma Pokliči me po svojem imenu se po desetih letih ločuje

Armie Hammer, ki je očaral v filmu Pokliči me po svojem imenu, in Elizabeth Chambers, nekoliko manj znana igralka, ki je igrala v filmu Očka brez načrta, sta se po 10 letih zakona razšla. Zvezdnika sta novico sporočila v skupni izjavi, ki sta jo objavila na družbenih omrežjih.

"13 let kot najboljša prijatelja, sorodni duši, partnerja in nato tudi starša," sta začela svojo izjavo igralca Armie Hammer in Elizabeth Chambers ob skupni fotografiji. "To je bilo neverjetno potovanje, a skupaj sva se odločila, da obrneva novo stran in nadaljujeva samostojno."

"Ko bova vstopila v to naslednje poglavje, bodo najini otroci, najin odnos kot starša in najini prijatelji ostali prioriteta," sta še zapisala v čustvenem zapisu. "Razumeva, da bo ta objava sprožila javne razprave, a v najinem interesu in interesu najinih otrok ter družine v tem času so zasebnost, sočutje in ljubezen." 33-letni Armie in 37-letna Elizabeth sta se poročila maja 2010, skupaj imata dva otroka, 5-letno hčer Harper Grace in 3-letnega sina Forda Douglasa Armanda.

icon-expand Armie Hammer in Elizabeth Chambers se ločujeta. FOTO: Profimedia

Vir blizu nekdanjima zakoncema je za revijo People povedal, da se še vedno ljubita in bosta ostala v tesnih stikih. "Vem, da je zdaj njun glavni poudarek na otrocih in želita poskrbeti, da se za otroka ne bo nič spremenilo,"je povedal anonimen vir. Pred dvema mesecema sta sicer igralca praznovala 10. obletnico poroke. "Deset let sva poročena, 12 let sva v razmerju, 13 let sva najboljša prijatelja. Srečno obletnico, ljubezen moja," je v spominu na Instagramu pred dvema mesecema zapisala Chambersova. "Neizmerno sem ti hvaležna za to desetletje, našo družino in najbolj sanjski sončni zahod ob obletnici."