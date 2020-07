Igralec filma Parada začel s služenjem kazni zaradi nadlegovanja mladoletnika

Kot pišejo srbski mediji, naj bi igralec leta 2014 15-letnega Luko Krčevinca prisilil v oralne spolne odnose v sanitarnih prostorih Narodnega gledališča v Somboru. Leto kasneje so starši mladoletnika igralca tožili. Luka je na sodišču povedal, da se mu je življenje s tistim dnem popolnoma spremenilo in da je kazen, ki jo je Jevtić dobil, preblaga."Menim, da je kazen desetmesečnega hišnega pripora sramotna in da bi morali Jevtiću dodeliti višjo kazen za to, kar je naredil. Kazen je neresna in nespoštljiva do otroških travm. Je žalitev za žrtve spolnih predatorjev. O zakonu ne vem veliko, ampak razumem, da če sem sam pet let živel v peklu, bi on moral odsedeti vsaj toliko. Razumem, da je to nemogoče in da so želje ena stvar, realno stanje na sodišču pa druga," je za medije o kazni spregovoril Luka.