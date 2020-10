Igralec filma Vroči Mike se je poročil v rojstnem kraju izbranke

"Gospod in gospa Pettyfer," je igralec Alex Pettyfer zapisal na Instagramu in s tem sporočil veselo novico. Prav tako je 28-letna manekenka Toni Garrn drzno zapisala: "Zdaj mi lahko zares rečeš žena."

Po poročanju tujih medijev sta si zaljubljenca obljubila večno zvestobo v palači Berner Schloss v Hamburgu v Nemčiji, slavja pa so se udeležili le najboljši prijatelji in družinski člani. Sprva sta se Alex in Toni želela poročiti v Grčiji, a sta morala poročne načrte spremeniti zaradi omejitev, povezanih z novim koronavirusom. Zato sta izbrala rojstni kraj, kjer se je rodila manekenka.

Novica o poroki prihaja manj kot leto dni po tem, ko sta se zaročila. Na silvestrovo sta zaljubljenca naznanila naslednji korak."Na božični večer me je ljubezen mojega življenja presenetila na kolenih in me prosila, da bi bila njegova za vedno. Na dan, ko sva se srečala, mi je spremenil življenje. Pokazal mi je, kaj je v resnici ljubezen, tako da komaj čakam, da preživim vsak dan (no, skoraj) svojega življenja s tabo," je vzhičeno zapisala naInstagramu.