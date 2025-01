Igralec Henry Cavill postal prvič oče

Igralec Henry Cavill, ki je znan po vlogah v seriji The Witcher in filmih Jekleni mož ter Batman v Superman: Dawn to Justice, je postal oče. Z dekletom Natalie Viscuso sta se razveselila prvega skupnega otroka, spola, imena in datuma rojstva pa javnosti še nista razkrila. Par je novico, da bosta postala starša, razkril aprila 2024.