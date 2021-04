Igralec Henry Cavill predstavil svojo novo izbranko Natalie Viscuso

Igralec Henry Cavill se je tokrat na Instagramu oglasil, da bi predstavil svojo novo izbranko Natalie Viscuso.

"To sem jaz, ki samozavestno molčim, tik preden me moja lepa in briljantna ljubezen Natalie uniči pri partiji šaha," je pod objavljeno fotografijo na Instagramu zapisal Henry, ki na fotografiji z ljubkim nasmehom na obrazu gleda naravnost v Nataliejine oči.

Medtem je Natalie na svojem profilu delila isto fotografijo ter jo opremila z naslednjimi besedami: "Samo svojega dragega Henryja učim, kako se igra šah ... Hm ... mogoče mi je pa pustil zmagati?"