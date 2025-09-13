Igralec Henry Cavill se je med snemanjem novega filma huje poškodoval

Henry Cavill naj bi se poškodoval med treniranjem za težko pričakovano predelavo filma Highlander . Kakšne poškodbe je utrpel 42-letni igralec, ni znano, naj pa bi bile te po poročanju revije Deadline dovolj resne, da so snemanje prestavili. Produkcija filma se bo po do zdaj znanih podatkih začela leta 2026.

Cavill bo tako zaigral v predelavi kultne klasike iz leta 1986, v kateri sta prvotno igrala Christopher Lambert in Sean Connery. Nova različica fantazijskega filma pa ima prav tako zvezdniško zasedbo. Britanskemu igralcu se bodo pridružili še Russell Crowe, Dave Bautista in Djimon Hounsou. Na režiserski stolček pa bo tokrat sedel Chad Stahelski, ki je leta 2014 režiral film John Wick.

Poškodovani zvezdnik je v julijskem intervjuju za Hollywood Reporter povedal, da je bil to poletje popolnoma osredotočen na omenjeni film. "To mi jemlje vso pozornost," je dejal in dodal: "To je projekt, nad katerim sem izjemno navdušen. Igranje tega lika bo zelo zabavno in rad delam s Chadom Stahelskim. Je zelo nadarjen moški."