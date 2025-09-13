Svetli način
Tuja scena

Igralec Henry Cavill se je med snemanjem novega filma huje poškodoval

Los Angeles, 13. 09. 2025 08.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.K.
Komentarji
4

Snemanje težko pričakovane predelave filma Highlander, o nesmrtnem škotskem bojevalcu, je zaradi resne poškodbe zvezdnika Henryja Cavilla ustavljeno. Podrobnosti o igralčevih poškodbah niso znane, snemanje nove različice filma pa naj bi se začelo šele prihodnje leto.

Henry Cavill naj bi se poškodoval med treniranjem za težko pričakovano predelavo filma Highlander. Kakšne poškodbe je utrpel 42-letni igralec, ni znano, naj pa bi bile te po poročanju revije Deadline dovolj resne, da so snemanje prestavili. Produkcija filma se bo po do zdaj znanih podatkih začela leta 2026.

Henry Cavill
Henry Cavill FOTO: Profimedia

Cavill bo tako zaigral v predelavi kultne klasike iz leta 1986, v kateri sta prvotno igrala Christopher Lambert in Sean Connery. Nova različica fantazijskega filma pa ima prav tako zvezdniško zasedbo. Britanskemu igralcu se bodo pridružili še Russell Crowe, Dave Bautista in Djimon Hounsou. Na režiserski stolček pa bo tokrat sedel Chad Stahelski, ki je leta 2014 režiral film John Wick.

Poškodovani zvezdnik je v julijskem intervjuju za Hollywood Reporter povedal, da je bil to poletje popolnoma osredotočen na omenjeni film. "To mi jemlje vso pozornost," je dejal in dodal: "To je projekt, nad katerim sem izjemno navdušen. Igranje tega lika bo zelo zabavno in rad delam s Chadom Stahelskim. Je zelo nadarjen moški."

Henry Cavill Igralec Film Poškodba Highlander
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
dobrabejba35
13. 09. 2025 09.01
+0
Rip
ODGOVORI
1 1
Amor Fati
13. 09. 2025 08.45
+1
Gre za poškodbo glave.
ODGOVORI
1 0
Groucho Marx
13. 09. 2025 08.30
-4
Ob pogledu na naslovno fotografijo sem pomislil, da snemajo biografijo od pernatega.
ODGOVORI
2 6
GMajky
13. 09. 2025 09.22
+1
ti si izrezan primer dometa inteligence desnosucnih kolaborantov!!! da ne govorim o sposobnostih vida in sluha!!!
ODGOVORI
2 1
