Igralec Henry Golding se je z ženo razveselil drugega otroka

Henry Golding je postal drugič oče. Zvezdnik filma Noro bogati Azijci in njegova soproga Liv Lo sta na družbenem omrežju v skupni objavi sporočila: "Pot poroda je polna vzponov in padcev, a nič drugega ni tako veličastnega. To je najina porodna zgodba." 38-letnica je več podrobnosti o rojstvu druge hčerke, ki sta jo poimenovala Florence Likan Golding, delila na svoji spletni strani.