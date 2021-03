Igralec Houston Tumlin se je poslovil, star šele 28 let

Houston Tumlin, mlad igralec, ki je poznan po svoji vlogi v športni komediji Kralji hitrosti: Zgodba o Rickyju Bobbyju, je umrl, star šele 28 let.

Houston Tumlin je v filmu Kralji hitrosti: Zgodba o Rickyju Bobbyju zaigral 10-letnega sina glavnega lika Rickyja Bobbyja. Film je imel vrhunsko igralsko zasedbo, saj so v njem zaigrali tudi Will Ferrell,John C. Reilly, Sacha Baron Cohen, Jane Lynch, Andy Richter, Molly Shannon in Amy Adams.

icon-expand Houston Tumlin FOTO: Twitter

Da si je Tumlin vzel življenje, je z objavo na družbenem omrežjuFacebook potrdilo njegovo dekle Charity Robertson. Umrl je doma v mestu Pelham v zvezni državi Alabama. Robertsonova je v objavi zapisala: "Pogrešala bom tvoje veliko srce, skrbni duh, nalezljiv smeh–in še bi lahko naštevala. Tako zelo te imam rada, Houston Lee, in hvala, ker si me tako strastno in neizmerno ljubil, ko sva imela drug drugega." Mrliška oglednica okrožja Shelby, Linda Evans, je za ameriški portal potrdila, da si je Tumlin vzel življenje.

Na družbenem omrežju Twitterse je oglasil tudi režiser filmaAdam McKay in zapisal:"Resnično sem pretresen ob novici, da je Houston umrl. Bil je zelo vesela in talentirana oseba. Nikoli ne bom pozabil dobrih časov in skupnega smeha. Njegovi družini in prijateljem pošiljam veliko ljubezni."

