Igralec Hugh Jackman med snemanjem novega filma trpel zaradi depresije

Hugh Jackman ni prvi igralec, ki se spopada s težavami z duševnim zdravjem. Zvezdnik je pred kratkim razkril, da se je med snemanjem njegovega zadnjega filma The Son spopadal z depresijo, saj mu je vrnitev v družbo po pandemiji in omejenih družbenih stikih povzročala napade tesnobe.

A snemanje filma je bilo težko in od igralca je terjalo svoj davek. "Verjetno bi bil zadnji človek, ki bi ga opisali kot nekoga, ki se spopada s težavami, a med tem snemanjem sem zagotovo bil," je povedal Jackman, ki je imel težave z nespečnostjo, še vedno pa se udeležuje srečanj s terapevtom, ki mu je ob tem pomagal.

Na prizorišču snemanja je bil ekipi prav tako ves čas na razpolago psihiater za primer, da bi se zaradi vsebine filma tudi sami znašli v podobnih težavah, kot so jih imeli njihovi liki, ki so se borili z depresijo. Prav Jackman je zaigral v vlogi Petra, deloholika z novim dekletom, dojenčkom, nekdanjo ženo in težavnim najstniškim sinom.

"To je bilo prvič, da je bil na prizorišču snemanja psihiater in ljudje so prihajali k njemu, saj so res potrebovali pomoč," je povedal igralec. Medtem ko so trenerji intimnosti postali nekaj običajnega, ko se snemajo prizori spolnosti, Jackman zagovarja tudi podporo duševnega zdravja.