Igralec Ian McKellen se po padcu z odra še ne vrača na odrske deske

Ian McKellen je dejal, da se njegovo stanje iz dneva v dan izboljšuje, vendar se po padcu iz odra še ne vrača na odrske deske. Igralec je namreč 17. junija padel z odra med predstavo Player Kings v Londonu in bil po tem za kratek čas tudi hospitaliziran. Producenti predstave so v izjavi dejali, da je bil igralčev zdravniški nasvet, da si vzame dopust od dela, da si popolnoma opomore in da se ta mesec ne vrača na prihajajočo julijsko turnejo gledališke predstave."Ian še naprej zelo dobro okreva, vendar potrebuje čas za počitek in popolno okrevanje. Še naprej mu pošiljamo lepe želje," so dodali.