Igralec Ian Somerhalder razkril, zakaj se je umaknil iz Hollywooda

Zvezdnik serije Vampirski dnevniki Ian Somerhalder se je pred štirimi leti umaknil iz Hollywooda. Čeprav je bil v svoji karieri uspešen, se je sedaj 44-letnik takrat odločil, da življenje pod žarometi ni zanj in se posvetil vlogi očeta dveh otrok. Igralec je pred kratkim za E!News razkril, kaj je botrovalo njegovi odločitvi in kaj počne sedaj.

Štiri leta so minila, odkar je Ian Somerhalder, ki je zaslovel v najstniški seriji Vampirski dnevniki, nazadnje zagrizel v igralsko vlogo, a oče dveh otrok ne obžaluje svoje odločitve, da je zapustil Hollywood. Za E! News je nedavno spregovoril o svojem strastnem projektu in razkril, s čim se sedaj ukvarja.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ko Ian Somerhalder opisuje košček raja, ki si ga deli z ženo Nikki Reed, njunima otrokoma in zverinjakom 18 hišnih ljubljenčkov daleč zunaj mesta, je precej preprosto razumeti, zakaj je pred leti prodal hišo v Los Angelesu in se ni nikoli ozrl nazaj. "Sprehod po kmetiji z otroki, psi in družino," je igralec opisal svoj vsakdan v nedavnem intervjuju in dodal: "Na vsakem koraku, ko se premikaš po posestvu farme, si obdan z drevesi in grmovjem." Ob širjenju kmetije starša 6-letne hčerke in 5-mesečnega sina gojita sivko, rožmarin in kumare, se sprehajata po poljih s svojimi kravami in skrbita za mini osle, ki varujejo njihovo čredo koz pred kojoti in drugimi plenilci.

"Dela je veliko," je priznal o življenju na kmetiji. Toda nagrada za delo je več kot le ena. "Neverjetno je, ko vidiš te neverjetne oblike živih bitij," se je čudil in dodal: "In kako vsi skupaj živijo na kmetiji, je res nekaj posebnega." Čeprav so minila štiri leta, odkar sta zvezdnik Vampirskih dnevnikov in njegova soproga, 35-letna igralka iz franšize Somrak, zagrizla v novo vlogo, sta bila zaposlena tudi z delom na projektu, katerega strast si delita.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Smo kmetje, večino hrane pridelamo sami, jaz živim v svojih kavbojskih škornjih," je opozoril Somerhalder, ki se je edinkrat vrnil v studio takrat, ko je bil pripovedovalec za svoj dokumentarni film Kiss The Ground, ki je bil premierno prikazan leta 2020, sledilo pa mu je nadaljevanje, ki nosi naslov Common Ground. Oba se osredotočata na regenerativno kmetijstvo in izboljšanje svetovne zemlje in kako lahko pomagata v boju proti podnebnim spremembam. "Iz igralstva sem se umaknil pred štirimi leti, da bi vzgajal svoja otroka, zgradil svoja podjetja in posnel ta dokumentarca," je dodal nekdanji igralec, ki se je vrgel v kmetijstvo. In čeprav je domačin iz Louisiane že dolgo okoljevarstvenik, je to, da je leta 2017 postal oče, samo okrepilo njegovo željo, da pomaga odpraviti vplive podnebnih sprememb. "Z uporabo zdravih praks gospodarjenja s tlemi gradimo varno prihodnost za danes in jutri," je pojasnil. "In ko imaš otroke, ugotoviš, da nisi več sam. To bom zapustil svojim otrokom," še razmišlja o prihodnjih generacijah in o tem, kakšen planet jim bomo zapustili.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zato si je prizadeval ustvariti Common Ground s filmskima ustvarjalcema Joshem in Rebecco Tickell ter zvezdniško zasedbo kolegov pripovedovalcev, med katerimi so Laura Dern, Jason Momoa, Rosario Dawson, Woody Harrelson in Donald Glover, dokumentarec pa je ljubezensko pismo otrokom, je še dodal. "Kot starš si nikoli ne želiš, da bi pogledal svoje otroke in rekel: 'Oprosti.' Želite, da bi lahko pogledali svoje otroke in rekli: 'Nekaj smo naredili. In kot rezultat tega smo si zagotovili prihodnost'," je še dodal. Razume, da se koncept prenove kmetijske industrije zdi zastrašujoč, saj je o tem vedno znova razpravljal z ljudmi in opazoval njihove reakcije. Toda za tiste, ki niso prepričani, kje začeti, je poudaril: "Vsak dan, ko greste iz svoje hiše, imate možnost, da nekaj spremenite. Imate najmočnejši glas na planetu, to je, da glasujete s svojim denarjem. Katera podjetja boste podprli? Ali so ta podjetja dobri skrbniki ne samo okolja, ampak tudi skupnosti, ki to podpirajo?"