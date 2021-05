Igralec Ian Somerhalder: Žena me je rešila iz brezna dolgov

''O tem še nikoli nisem javno govoril, ampak ta ženska je dve leti nesebično delala, da me je rešila iz grozljivega poslovnega položaja, v katerega sem se spravil,'' je razložil in pohvalil igralko, s katero sta poročena od leta 2015. Ob zapisu je objavil tudi njuno skupno fotografijo in podal nekaj podrobnosti svoje poslovne zgodbe.

''Preden sva se z Nik spoznala, sem ustvaril podjetje–to je bilo v času snemanja serije Vampirski dnevniki,'' je bil iskren in dejal, da se je močno zadolžil zaradi investicij in tako nabral ogromno dolga pri različnih bankah.

''Zaradi pohlepa in goljufij v podjetju ter tovrstnih spornih dejavnosti naše največje stranke, pa tudi začasnega kolapsa naftne in plinske industrije sem se znašel v ogromnem dolgu, številka je bila na koncu kar osemmestna,'' se spominja igralec. Ob tem ni delil točnih imen, dodal pa je, da je kasneje zaradi številnih potovanj, ki jih je opravil v upanju, da bo dolg zakrpal, hudo zbolel. V dveh letih je bil hospitaliziran kar štirikrat.