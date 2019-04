Igralec in boksar umrl v strelnem napadu

42-letni igralec in boksar podlegel strelnim ranam.

V škotski prestolnici Edinburg je v strelnem napadu umrl 42-letni igralec in boksar Bradley Welsh. Nastopil je v filmu Trainspotting 2, ki je na velika platna prišel leta 2017, bil pa je tudi lastnik telovadnice v Edinburgu. Policisti so na prizorišče prispeli potem, ko so prejeli klic, da je bil nekdo v središču mesta ustreljen. Welsh je utrpel hude strelne rane, zaradi katerih je umrl na kraju nesreče.