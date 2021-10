Igralec in komik Dan Levy: Starša sta zasenčila moj poročni govor

Družina Levy je prav gotovo ena bolj posebnih in nadarjenih zvezdniških družin. Družinski člani so tako povezani, da so sodelovali celo v komični seriji Dobrodošli v Schitt's Creek, katere ustvarjalca sta bila oče Eugene in sin Daniel Levy. Slednji je pred kratkim nastopil v pogovorni oddaji Jimmyja Kimmla, kjer je spregovoril o dogajanju na sestrini poroki.

Težko je živeti v družini, v kateri so vsi družinski člani nadarjeni, znani in željni pozornosti. Dan Levy, ki je skupaj z očetom in sestro zaigral v seriji Dobrodošli v Schitt's Creek, je pred kratkim spregovoril, kako sta njegov govor na sestrini poroki najprej zasenčila mladoporočenca, nato pa še oče in mati, ki sta pripravila prav posebno presenečenje. Sarah Levy se je pred kratkim poročila s partnerjem Grahamom Outerbridgom. Obred sta organizirala v znanem hollywoodskem hotelu, prisotni pa so bili tudi člani njene družine. Kot je v navadi, so svatje pripravili govore, med njimi pa je bil tudi Dan. "Mislil sem si, da bo to kar enostavna naloga. In mislim, da je bila res. Moj govor je bil sredi noči, sestra in njen mož pa sta svoja govora opravila na začetku večera in bila sta odlična. Mislim, da ne bi morala biti boljša. Nekaj časa sem razmišljal, ali se naj s svojim govorom raje potuhnem, saj nisem vedel, ali bo dovolj dober," je o dogajanju spregovoril Levy. "Imel sem torej svoj govor in vse je šlo gladko. Potem pa sta prišla moja starša in zbrane presenetila z zapetim duetom, ki sta ga posvetila moji sestri. Moj govor je bil v sekundi pozabljen," je še dejal 38-letni zvezdnik. Dan Levy pa je imel zagotovo najboljše leto, saj je njegova serija Dobrodošli v Schitt's Creek pometla z vso konkurenco in na emmyjih pobrala vseh sedem prestižnih nagrad za najboljšo televizijsko komično serijo v eni sezoni. Kimmel je prav zato izpostavil, da si vsi družinski člani zaslužijo, da izživijo svoj trenutek. "Bilo je popolno presenečenje, ki je navdušilo prav vsakega prisotnega na poroki. Tudi moja mami, ki se nerada izpostavlja v javnosti, je s svojim nastopom navdušila," je še razkril Dan. Morda pa se ostalim članom pod žarometi v prihodnje pridruži tudi ona.