Igralec in njegovi 10- ter 12-letni hčerki umrli v letalski nesreči

Igralec Christian Oliver in njegovi mladi hčerki so umrli v letalski nesreči. Štirje ljudje, vključno z igralcem in njegovima 10- in 12-letnima deklicama, so umrli, potem ko je letalo, v katerem so bili, strmoglavilo na Karibih.

"Nekaj trenutkov po vzletu je letalo imelo težave in strmoglavilo v ocean," so sporočile lokalne oblasti. "Ribiči in potapljači so odšli na kraj dogodka s svojimi čolni, da bi zagotovili pomoč. Obalna straža je bila obveščena in je hitro odpotovala tja, da bi vodila reševalno akcijo," so še dodali.

Oblasti so tri potnike na krovu letala identificirale kot 51-letnega Christiana Klepserja, ki je deloval pod umetniškim imenom Christian Oliver, in njegovi dve hčerki, 10-letno Madito in 12-letno Annik. Pilota, ki je bil tudi lastnik letala, so identificirali kot Roberta Sachsa. Oblasti so sporočile, da je trupla pilota in potnikov na letalu iz vode potegnila obalna straža.

Pokojni igralec je med drugim zaigral v filmih Indiana Jones 5, Dobri Nemec, Operacija Valkira in Dirkač. Zaigral je tudi v serijah Alarm za Kobro 11 in Saved By the Bell: The New Class.