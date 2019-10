Igralec si želi odprto razmerje – a ne zaradi seksa

25-letni ameriški igralec Ansel Elgort , ki je že približno dve leti v razmerju z baletno plesalko in influencerko Violetto Komyshan , je povedal, da bi rad imel odprto razmerje. Svojo željo je pojasnil z besedami: ''Rad bi našel več ljubezni, ne nujno seksualne. Spolno sem lahko aktiven s svojim dekletom. Mislim, da sva se razumela, ko sem ji povedal, da bi rad začutil več ljubezni in spoznal več novih ljudi. Rad bi bil svoboden, spolnost pa je lahko pri tem izključena.''

Elgortova želja bi se morda marsikomu zdela nenavadna in povsem neprimerna, sam pa meni drugače. Svoje stališče je podkrepil z izjavo: ''Zaljubljen sem v številne prijatelje moškega spola, pa z njimi ne bi bil rad intimen. Če lahko intimnost potisnem na stran pri moških, zakaj tega ne bi mogel storiti tudi pri ženskah? Ljubim Shailene Woodley ... Nikoli nisva bila intimna, kar je odlično. Sčasoma bova morda začutila kemijo in če se potem zgodi kaj več, ne bova mogla pomagati ... Do takrat pa je potrebno paziti, da ne zaj****o vseh stvari ... Ljudje smo primitivna bitja.''

Ansel in Shailene sta se spoznala na snemalnem setu in stkala pristno prijateljsko vez, skupaj pa sta zaigrala v filmih Krive so zvezde in Razcepljeni.