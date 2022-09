Igralec iz filma 365 dni zanikal zvezo s Khloe, a dodal: Bila je izjemno prijetna

Khloe Kardashian in Michele Morrone sta na dogodku v sklopu milanskega tedna mode skupaj stopila pred fotografe in vzbudila pozornost javnosti. Fotografija, ki je nastala pred modno revijo dvojca Dolce & Gabanna, je zaokrožila po spletu, nepričakovan dvojec pa je sprožil obilo komentarjev.

Igralec filma 365 dni se je z resničnostno zvezdnico udeležil revije, ki sta jo Domenico Dolce in Stefano Gabanna poimenovala Ciao, Kim, pred fotografskimi objektivi pa sta bila videti pristna in zadovoljna. Njuna bližina je navdušila oboževalce, ki so predvideli sanjski razplet dogodkov. 31-letnk je namreč samski in živi v Milanu, pet let starejša Khloe pa se (za zdaj) uspešno izogiba nadaljevanju toksičnega razmerja z očetom njenih dveh otrok, Tristanom Thompsonom.