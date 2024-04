Igralec iz filma Sam doma na vozičku

Igralca Tima Curryja so ulični fotografi po dolgem času ujeli v javnosti. 78-letni igralec je po hudih posledicah možganske kapi na invalidskem vozičku, njegova družina pa je dolgo časa skrivala njegovo zdravstveno stanje. Oboževalci so bili ob pogledu na njegovo stanje žalostni.

Curry je v filmu Sam doma 2: Izgubljen v New Yorku zaigral leta 1992, kjer je nastopil v vlogi receptorja v hotelu Plaza pri Centralnem parku. Poleg vloge v omenjenem filmu je nastopil še v vlogi Frank-N-Furterja v Rocky Horror Picture Showu in srhljivega klovna Pennywisa v filmu It, zgradil pa je tudi pevsko kariero in izdal več albumov.