Igralec iz Igre prestolov delil nepričakovano priznanje

IgralecKit Harington je za svojo vlogo Jona Snowav serijiIgra prestolov na pristal na seznamu nominirancev za letošnjo nagrado emmy. Nominiran je bil za najboljšega igralca v dramski seriji, kipca pa naposled ni prejel – slednji je romal v roke 50-letnega Billyja Porterja, ki je zaigral v seriji Pose. Po podelitvi nagrad so novinarji Haringtona ustavili na rdeči preprogi in mu zastavili nekaj vprašanj. Med drugim tudi to, kako se je, po sicer izjemni priljubljenosti in visoki oceni serije, soočal s kritikami, da je bila zadnja sezona najslabša izmed vseh. Igralec je s svojim odkritim odgovorom marsikoga presenetil, saj je priznal, da si zadnje sezone še vedno ni ogledal. Obenem ji je stopil v bran z besedami: ''Vem, kaj vse je bilo potrebno, da smo lahko posneli takšno serijo ter koliko ljubezni in truda smo vsi vložili v ta projekt. 10 let smo živeli v vlogi vseh teh likov in vedeli smo, da je takšen konec pravi za vsakega izmed junakov.''

Razlog, zakaj si Harington še vedno ni ogledal zadnje sezone, najverjetneje tiči v dejstvu, da se je že v času igre soočal z visoko stopnjo stresa in pritiska, zato je začel uteho iskati v alkoholu. Posledično se je takoj po zaključenem snemanju prijavil na kliniko za odvajanje. Takrat je tudi pojasnil, da je bil po končanem snemanju depresiven in ni točno vedel, kaj ga čaka v prihodnosti.