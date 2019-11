Igralec iz serije Beverly Hills 90210 po devetih letih znova samski

"S težkim srcem povem, da se z Erin razhajava. Zaradi svojih napornih urnikov sva preveč zaposlena in v zadnjih nekaj letih, sva se zelo oddaljila. Je ena od najbolj neverjetnih žensk, kar sem jih kdaj srečal, in najboljša mati najinim otrokom," je nekoč izredno priljubljeni igralec zapisal na Instagramu.

Zvezdnik se je odločil, da se bo osredotočil na dobro počutje svojih otrok. "Spoznal sem, da krožijo napačne govorice in ljudje delajo veliko senzacijo nekje, kjer je ni. Vse, kar pišejo o meni, je napačno in vem, da si na ta način želijo sovražniki uničiti najin odnos z Erin. Še vedno imava namen, da se druživa, zaščitiva in vzgajava svoje hčerke in želiva biti vzgled drugim, ki ravno tako skupaj nadaljujejo vzgojo otrok," je še dodal in prosil za zasebnost: "Prosim, da spoštujete našo zasebnost v teh težkih časih, ko se osredotočamo na tisto, kar nam je najbolj pomembno – na najini deklici."

Sicer pa je bil to Ianov drugi zakon, pred tem je bil pet let poročen z Nikki Schieler. Za Erino pa je to prvi zakon in skupaj imata dve hčerki, osemletno Mio in šestletno Penno.