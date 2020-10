Igralec Izganjalcev duhov po napadu neznanca: Z Rickom je vse v redu

Medijski predstavnik Ricka Moranisa , igralca sicer najbolj znanega po vlogi v komediji Izganjalci duhov, je sporočil, da je zvezdnik po nepojasnjenem napadu v New Yorku v redu. Ricka je namreč neznanec na Manhattnu napadel, ko je šel mimo njega, in ga pri tem podrl na tla. 67-letnik se je takrat sam odpravil v bolnišnico zaradi bolečin v glavi, hrbtu in desnem boku.

Newyorška policija je potrdila, da je šlo za naključen napad, ki ni bil z ničimer izzvan. "Ricka Moranisa so napadli v newyorški soseski Upper East Side. Z njim je vse v redu in je hvaležen za vse lepe misli in želje, ki jih je prejel,"je za The New York Times povedal igralčev medijski predstavnik.

Napad je posnela tudi nadzorna kamera, ki jasno kaže, da gre za nepojasnjeno objestnost mimoidočega. Napadalca še iščejo.

Poleg Izganjalcev duhov je Rick znan tudi po družinski komediji Draga, pomanjšal sem otroke, katere nadaljevanje naj bi začeli snemati takoj, ko bodo razmere zaradi pandemije to omogočale.