Igralec James Franco po petih letih znova na rdeči preprogi

Igralec James Franco se je po letu 2019, ko se je moral soočiti z obtožbami spolnih zlorab in nadlegovanja, za nekaj časa umaknil iz javnosti. Zvezdnik filmov Vzpon planeta opic, Ubijalski intervju in 127 ur pa se je po petih letih očitno odločil, da je čas za povratek, saj se je pojavil na rdeči preprogi filmskega festivala v Cannesu, kjer se je udeležil premiere filma Emilia Perez.

Osovraženi igralec James Franco se je po dolgem času pojavil v javnosti. 46-letnika je leta 2018 in 2019 več žensk obtožilo spolnega nadlegovanja in zlorab, večina teh pa je bilo njegovih sodelavk. Zvezdnik filma Konec je tu se je po petih letih odločil, da je čas, da se vrne na rdečo preprogo, za svoj povratek pa je izbral filmski festival v Cannesu.

James Franco je po petih letih znova stopil na rdečo preprogo. FOTO: AP icon-expand

Od leta 2019 in posojanja glasu liku v animiranem filmu Franco do zdaj ni igral v nobenem filmskem projektu. V Cannesu se je pojavil na promociji glasbene kriminalistične komedije Emilia Perez, kjer je nasmejan v družbi drugih igralcev poziral fotografom. Franca je med letoma 2018 in 2019 spolnih zlorab in nadlegovanja obtožilo pet žensk, naslovnice pa je polnil tudi zato, ker naj bi leta 2014 v enem od newyorških hotelov organiziral srečanje s takrat 17-letnim dekletom. Zvezdnik je priznal, da je naredil napako in se za svoje ravnanje opravičil.

James Franco, Elise Tilloloy in Tomer Sisley na premieri filma Emilia Perez. FOTO: AP icon-expand

46-letnik je leta 2021 priznal, da je zasvojen s seksom in se zato ni sposoben ozirati na čustva drugih. "Leta 2018 so bile izrečene določene pritožbe na moj račun, a sem se odločil, da jih ne bom komentiral," je povedal in dodal, da takrat še ni čutil, da je pravi čas, da spregovori o tem, saj je bilo veliko ljudi jeznih nanj in je bil v položaju, ko mora poslušati.